تعرف على متطلبات رخصة العمل الجديدة في مواقع البناء: خطوات لضمان السلامة والأمان للعمالة في إيطاليا

ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، أصبح من الضروري الحصول على رخصة العمل المعتمدة لعمّال البناء في دولة ايطاليا، وذلك لجميع الشركات حتى تلك التي لا تُصنف كشركات بناء، بالإضافة إلى المستقلين الذين يعملون بشكل فعلي في المواقع الإنشائية.

وقد تم إدخال هذا الإجراء الجديد بموجب مرسوم خطة التعافي الوطني (Pnrr)، والذي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة في قطاع البناء.

الجدير بالذكر أنه يتوجب على كل عامل أو شركة الحصول على ما لا يقل عن 15 رصيدًا (crediti) لتمكينهم من العمل في موقع البناء. هناك خياران متاحان لتقديم الطلب: الأول هو عبر المنصة الإلكترونية للهيئة الوطنية للعمل، والثاني من خلال البريد الإلكتروني المعتمد (PEC) حيث يمكن للمعنيين تقديم إقرار ذاتي بامتلاكهم المتطلبات اللازمة حتى 31 أكتوبر.

كما أُشير إلى أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر، لن يُسمح بالعمل في مواقع البناء إلا بعد تقديم الطلب والحصول على الموافقة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تحسين بيئة العمل وضمان سلامة جميع العاملين في القطاع، مما يعكس التزام الحكومة الإيطالية بحماية حقوق العمالة وتعزيز معايير السلامة في جميع مواقع البناء.

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