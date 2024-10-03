أمن الجيزة يضبط المتهمين بزراعة البانجو في أرض الواحات

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إلقاء القبض على المتهمين بزراعة مخدر البانجو في قطعة أرض بمنطقة الواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



بداية الواقعة عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص في زراعة مساحة أرض بمخدر البانجو.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم التحفظ على قطعة الأرض المزروعة بالمخدر، تمهيدا للتخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

