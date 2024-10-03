إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم "الفستان الأبيض"|وموعد عرضه بمهرجان الجونة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الفستان الأبيض، المقرر عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم 30 أكتوبر ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

قصة فيلم الفستان الأبيض



وتدور أحداث الفيلم عن فقدان “ وردة” لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، مما أدى إلى رحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

‎وعن مشاركتها في فيلم "الفستان الأبيض" قالت الفنانة ياسمين رئيس: "قصة الفيلم والورق الجيد هو ما شجعني على المشاركة في الفيلم، شخصية "وردة" بنت مصرية بسيطة تحلم بحقها الطبيعي بارتداء الفستان الأبيض في ليلة العمر و من بساطة الفكرة والشخصية قررت العمل بالفيلم والمشاركة في إنتاجه"

وأضافت: أن تجربتي مع المخرجة والكاتبة جيلان عوف تجربة ثرية وممتعة وذلك لأنها مخرجة موهوبة وتهتم بالتفاصيل وسيلاحظ الجمهور ما اقصده عندما يشاهد الفيلم واكتمال العناصر الفنية للفيلم.

وأشارت ياسمين رئيس إلى أن اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة يؤكد أنه فيلم يستحق المشاهدة، وفريق الفيلم لديه حماس كبير لتمثيل الأفلام المصرية في المهرجان ونتطلع للمنافسة والفوز.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

فيلم "الفستان الأبيض"، تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جوده، أنجي أبو السعود، ميمي جمال، تصميم أزياء ريم العدل وموسيقى تصويرية خالد حماد.