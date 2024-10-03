محافظ الغربية يفتتح وحدة القسطرة الجديدة بمستشفى الأمريكي في طنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس ، يرافقه الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا و الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المستشفى، وحدة القسطرة الجديدة بمستشفى الأمريكي ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي ٢٢٦ وبمرور 125 عامًا على تأسيس المستشفى بطنطا.

العيد القومي في طنطا

جاء ذلك بحضور ، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ الأستاذة مارجريت صاروفيم نائبه وزيره التضامن ،الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذيه والدينيه.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الوحدة والتي تم انشاؤها على مساحة ٨٥٠ متر والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية عالية الجودة لمرضى القلب والأوعية الدموية.

كما تضم فريقًا متخصصًا من الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالية في مجال أمراض القلب والقسطرة، الذين سيعملون جاهدين لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

و أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على الدور البارز الذي تلعبه المستشفى الأمريكي في تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة الغربية والدلتا بشكل عام.

وأشار إلى أن افتتاح وحدة القسطرة الجديدة والذي يتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفى يعد نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الديني والدولة في مجال الرعاية الصحية.

وأكد "إن هذا الصرح الطبي يُعد من أهم المؤسسات الطبية في المنطقة، ويخدم الآلاف من المواطنين سنويًا، وهو دليل حي على التفاني والإخلاص في العمل لخدمة الإنسان".

الجدير بالذكر أن المستشفى تنضم احتفالية كبرى مساء اليوم احتفالا بمرور 125 عامًا على تأسيسها.