رئيس جامعة دمياط يفتتح اول مركز للطلاب ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الخميس، مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة في حضور وفد فخري من مؤسسة أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وضم الوفد ممثلين عن برنامج المنح الدراسية للجامعات الحكومية من أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسهم ماريسول بيريز مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية، وكوينسي ماري دارموري مديرة برنامج المنح الدراسية للجامعات الحكومية بأميديست، والدكتورة دينا محسن نائبة مدير البرنامج، وإيمان إبراهيم يارو وعماد عبد المالك ميخائيل ممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر الافتتاح الدكتور عبد الناصر أنيس عميد كلية التربية الأسبق ومدير مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور عمرو إسماعيل مدرس الصحة النفسية بكلية التربية ونائب مدير المركز، ونواب رئيس الجامعة والعمداء.

حدث إنساني في جامعة دمياط

وصرح الدكتور محمد فضل الحديدي المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي في جامعة دمياط أن هذا الحدث الأكاديمي/الإنساني قد تم بإشراف منظمة أمديست، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وتم إنشاء مراكز خدمات الطلبة ذوي الإعاقة لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والجسدية والمجتمعية للطلبة ذوي الإعاقة في الحرم الجامعي وتعزيز فرص الوصول المتساوية لهم إلى التعليم العالي.

وفي هذا الصدد، كان قد تم تنسيق زيارة في نهاية شهر سبتمبر الماضي لنفس الوفد من الإمديست و(USAID) للتحضير لإجراءات الافتتاح الرسمي لمركز خدمات الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، حيث اطلع الوفد على جاهزية المركز للافتتاح، والذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكاديمية والمجتمعية للطلبة ذوي الإعاقة البالغ عددهم 111 طالبًا وطالبة في الجامعة، وتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة والفعاليات لضمان رفع كفاءتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي ودمجهم في العملية التعليمية وخلق فرص متكافئة لهم.

و أشاد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بجهود أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم الجامعة والتعاون المثمر بينهما.

كما عبر الوفد برئاسة كوينسي ماري دارموري عن سعادتهم وتقديرهم لتواجدهم بجامعة دمياط لأول مرة نظراً لحفاوة الاستقبال، مشيدين بحداثة مرافق الجامعة ومستوياتها ومؤهلاتها العالية.

وفي ختام الزيارة التقت الدكتورة دينا محسن نائب مدير البرنامج في جلسة نقاشية مع الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة للاستماع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم والمشكلات التي تواجههم، كما أوصت بحضور الافتتاح الرسمي للمركز والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية في فعاليات الافتتاح.