قررت منظمة الملاكمة العالمية، إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، صاحبة ذهبية دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، مدى الحياة، وتجريدها من جميع الألقاب التي حصلت عليها.

سبب إيقاف إيمان خليف مدى الحياة

وجاء قرار منظمة الملاكمة العالمية، بإيقاف إيمان خليف مدي الحياة وتجريدها من كل بطولاتها وألقابها، علاوة علي مصادرة جائزة مالية قدرها 25 مليون دولار، وذلك على خلفية نتائج هرمونية خضعت لها اللاعبة، مما أدى لارتفاع هرمون الذكورة.

وكانت إيمان خليف قد تعرضت لحملة تشويه إعلامية أوروبية، بسبب قوة بنيانها الجسدي وتفوقها الكاسح علي جميع منافسيها، بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بباريس قبل بضعة أشهر، والتي انتهت بفوزها بذهبية منافسات الملاكمة سيدات لوزن الويلتر.