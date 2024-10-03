لأول مرة.. بنك مصر يطلق خدمة "إكسبريس تسهيلات"

رفع حد تمويل "إكسبريس للمشروعات الصغيرة" إلى 5 مليون جنيه

أطلق بنك مصر خدمة إكسبريس تسهيلات لتقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات الصغيرة

وقال البنك أنه يُمكن عملاء المشروعات من تمويل العمليات التجارية اليومية حتي 5 مليون جنيه، وذلك لتغطية النفقات قصيرة الأجل مما يساعد علي الاستقرار المالي لمشروعاتهم

وأوضح أن خدمة "إكسبريس تسهيلات" تتميز بسهولة ومرونة فترة السداد ، حيث تتيح الخدمة للعملاء السحب أو الإيداع لمبلغ التسهيل في أي وقت لتناسب كافة احتياجاتهم ويتم احتساب العائد المدين على المبلغ المستخدم فقط

كما يمكن للعملاء التقديم على التسهيل أونلاين والحصول عليه خلال 5 أيام عمل بأبسط الإجراءات والمستندات وذلك تبعا للأحكام المنظمة لذلك.

وقال البنك: حرصا علي تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة لتوسيع أعمالهم، فقد تم زيادة الحد الائتماني لمنتجي تمويل ومرابحة إكسبريس للمشروعات الصغيرة أونلاين ليصبح 5 مليون جنيه مصري بدلاً من 2 مليون جنيه

وأطلق بنك مصر مؤخراً منصة "إكسبريس مشروعات"؛ والتي تعتبر الأولى من نوعها في السوق المصرفي المصري

وتتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات سواء الخدمات المالية التي تتضمن كافة أنظمة تمويل المشروعات، أو الخدمات غير المالية لمساعدة عملائنا في تطوير وإدارة مشروعاتهم

وتهدف المنصة إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويسعى البنك دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملائه بما يسهم في توفير الوقت والجهد على العملاء

ويقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية

ويعمل بنك مصر دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى حرصاً على تلبية احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.