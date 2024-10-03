التدريب على أعمال منظومتي التحول الرقمي بشمال سيناء

نفذت مديرية الصحة في شمال سيناء، البرنامج التدريبي على تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات بالقطاع الوقائي.

التحول الرقمي والرقابة

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن خطة التدريب للكوادر الطبية مستمرة ، لتيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية للأطفال، وذلك بالتدريب على تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة بالقطاع الوقائي.

وقال الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة و مدير الطب الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء، إن التدريب يهدف إلى الارتقاء بمهارات جميع مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بما يضمن التأكد من سلامة وصحة البيانات بمكاتب الصحة والتطعيمات الروتينية

من جانبه، ذكر محمد عبد المطلب، مسؤل التطعيمات مراقب عام الأوبئة بمديرية الصحة، في اجتماعه اليوم مع مسؤل التطعيمات بإدارة بئر العبد أن أهداف التحول الرقمي هي حل جميع المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية، ورفع نسب التغطية ، وكذا الحفاظ على الأمن الصحي وضمان التبادل الفوري لإخطارات التطعيم بين جميع مكاتب الصحة فور التسجيل، وكذلك اختصار الوصول إلى التقارير الخاصة بالتطعيمات



فيما أوضح فتحي عثمان، مسؤل التثقيف، أن تدريب المراقبين الصحيين وتمريض التطعيمات على مستوى المحافظة على أعمال ميكنة التطعيمات، بهدف تطوير البرنامج الإلكتروني والتحويل إلى نظام الميكنة من خلال التدريب كبديل للنظام الورقي وفقا لرؤية مصر2030م.