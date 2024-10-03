شاهد مسلسل برغم القانون على أفضل موقع مسلسلات

أصبح الآن بإمكانك مشاهدة جميع برامج ومسلسلات التلفزيون عن طريق الإنترنت بكل سهولة وفي أي وقت دون الحاجة للتقيد بمواعيد عرضها على شاشة القنوات الفضائية، فقد أصبحت متاحة وبجودة عالية على عدد كبير من المواقع الشهيرة ومن أبرزها موقع كرمالك الذي يقدم المحتوى بجودة عالية في الصوت والصورة.

مسلسل برغم القانون

يمكنك مشاهدة مسلسل برغم القانون الذي يعتبر من أحدث المسلسلات التي يتم بثها حاليا على قناة أون تي في وذلك من خلال موقع كرمالك حيث يعرض حتى الآن 16 حلقة من حلقات المسلسل بدون تقطيع في الصوت والصورة مع خوادم ذات جودة عالية.

المسلسل يعتبر من أكثر المسلسلات العربية مشاهدة حتى الآن ويتابعه الملايين من عشاق الدراما المصرية في الوطن العربي وتدور أحداثه حول ليلى التي تزوجت من شخص واكتشفت بعد فترة أنه انتحل شخصية أحد الأشخاص الذي توفي بالخارج وأنجبت منه ثلاث أطفال ثم اختفى من حياتها فجأة بعد أن أنجبت طفلها الثالث الذي لم تستطع إثبات نسبه، وتتوالى الأحداث في إطار شيق للغاية.

يقوم ببطولة المسلسل الفنانة إيمان العاصي مع الفنان محمد محمود عبد العزيز ومجموعة من الفنانين الكبار.

وتجري أحداث المسلسل في مدينة بور سعيد التي انبهر الكثير من المشاهدين بجمالها من خلال هذا المسلسل الجديد الذي استطاع أن يظهر الكثير من معالم المدينة خلال أحداثه بعكس الكثير من المسلسلات الأخرى التي لم تهتم سوى باللهجة الخاصة بأهل بور سعيد.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل برغم القانون

بعد الكثير من الأحداث التي مرت طوال المسلسل تأتي أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 16

بعد أن قامت ليلى بإخبار الزوجة الأولى لأكرم بالحقيقة كاملة فقررت أن تساعدها حتى تحصل على حقوقها من الزوج الخائن ثم تقوم بمواجهته وتحاول قتله ولكنه يستدر عطفها فتخرج بعيدا عنه ثم يتعرض للضغط العصبي ويسقط في الأرض ليجده ابنه الكبير ويحاول إنقاذه بعد الاتصال على والدته وإخبارها بما حدث.

برغم القانون يعتبر واحد من أفضل المسلسلات الذي اجتمع عليه الكثير من المشاهدين ويتابع أحداثه عدد كبير منهم حيث استطاعت البطلة ليلى أن تكسب عطف الجمهور بما تعرضت له من صدمات مع زوجها المزعوم.

يناقش المسلسل واحدة من قضايا المرأة المهمة التي تعاني منها بعض النساء عند الزواج من شخص مجهول غير معروف ماضيه على الرغم من أنه الصديق المقرب لأحد الأشخاص المقربين من البطلة وبهذا يسلط الضوء على ضرورة التحري عن الشخص قبل الزواج.

موقع كرمالك تي في

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