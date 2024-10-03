حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي في جامعة مصر التكنولوجية

شهدت الدكتورة رشا سعد شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء والمشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025 التي نظمتها الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عزة شكري عميد الكلية ومصطفي مشتري أمين عام الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب وبمشاركة العديد من رجال الصناعة وأصحاب المصانع .

توفير سبل الرعاية لطلاب جامعة مصر التكنولوجية

قدمت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التهنئة لأبنائها الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنية لهم النجاح والتوفيق، مؤكدة حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

واكدت المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات التكنولوجية المهمة مثل الطاقة والاتصالات والنقل والصناعات الأخرى، مؤكدة أن هذة الجامعات تساهم في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم المشروعات القومية وفتح آفاق للبحث والتطوير تخدم مصر في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا ، وتحديث الصناعة، وسد الفجوة المتعلقة بتوافر التقنيين والأيدي العاملة الماهرة المتخصصة بالمجالات التكنولوجية المختلفة، التي تتطلبها رؤية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

واضافت المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية تعد الجامعات التكنولوجية من أفضل الجامعات على المستوى العالمي نظراً لدورها البارز في تحقيق الريادة الاقليمية والعالمية في مجالها، من خلال توفير مقومات هذه الريادة البشرية والتطويرية، واحتلالها مرتبة متقدمة على مدار السنوات الماضية ، ومدي حرص الدولة على مواكبة التغيرات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التي يشهدها العالم .

كما رحبت الدكتورة عزة شكري عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة بالطلاب الجدد والقدامي بمناسبة العام الدراسي الجديد.

واكدت علي تقديم الخدمات والدعم للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة بالكلية و

الالتزام بالتقاليد الجامعية، متمنية لهم التوفيق ، واكدت علي أهمية المشاركة بالأنشطة، وضرورة التواصل مع منسق الأنشطة، وتأثيرها الإيجابي على تكوين شخصية الطالب المتميز .