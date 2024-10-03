على طريقة مسي.. هل ينتقل نيمار للدوري الأمريكي ؟

كشفت تقارير صحفية عالمية يوم الخميس 3 أكتوبر، وجهة النجم البرازيلي نيمار جونيور المحتملة بعد نهاية عقده ورحيله عن صفوف فريق الهلال السعودي.

وانضم نيمار إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين.

ولا يتبقى في عقد نيمار مع نادي الهلال السعودي سوى موسما واحدا، حيث ينتهي عقد النجم البرازيلي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو عام 2025 المقبل.

وجهة نيمار المقبلة

أكد الصحفي إكرام كونور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور البالغ من العمر 32 عامًا هو على رادار ناديين من الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن لاعب الهلال السعودي قد أعرب سابقًا عن رغبته في اللعب في الدوري الأمريكي، وقد تصبح هذه الخطوة حقيقة قريبًا بعد نهاية عقده في السعودية.

أرقام نيمار مع الهلال السعودي

لعب النجم البرازيلي 5 مباريات فقط مع الهلال السعودي في جميع البطولات، وساهم في 4 أهداف، بتسجيل هدف وصناعة 3 آخرين قبل إصابته مع منتخب البرازيل، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.