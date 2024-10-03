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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

إصابة 10 أشخاص إثر حادث بطريق كلابشه باسوان

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت مدينة نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص علي طريق كوم أمبو/ كلابشة، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

تلقي  مرفق الإسعاف بأسوان، بلاغاً يفيد حادث تصادم سيارتين بطريق كوم أمبو/كلابشة، مما أسفر عن إصابة 10أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، ونقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واسماء المصابين هم:-

 سارة صبحى إسكندر، خديجة محمد فرج، إسراء جابر محمد، فرحة أحمد محمد، دينا عبد الله محمد، أسماء أحمد عبد الفتاح، ندى عبد الحافظ عبد الراضى"، عطالله عوض الله عطالله، 39 سنة، وليد حسين مصطفى، 54 سنة، وليد عوض محمود، 55 سنة".


وتوجهت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة ورفع آثار الحادث عن الطريق لتيسير الحركة المرورية.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

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