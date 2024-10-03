انقطاع المياه عن عدة مناطق بشبرا الخيمة وكوم حمادة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه في مناطق شارع أرض الدكتور، عزبة رستم، عزبة الجبلاوي، منطقة إبراهيم بك، وشارع 135 بشبرا الخيمة. سيبدأ الانقطاع من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، الأحد 6 أكتوبر، لمدة 12 ساعة.

سبب الانقطاع

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع هو قيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط الطرد بمحطة رفع مايو 2 بشبرا الخيمة، قطر 800 مم.

كما ناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. وأشارت إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا في هذه المناطق، وفي حال الحاجة إلى المياه، يُمكن التواصل مع الخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على رقم 01206665125.

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة في محافظة البحيرة عن قطع مياه الشرب عن مناطق مدينة كوم حمادة، ومجلس قرية صفط العنب، وقرية دست الأشراف، وقرية الطود، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. وعزت الشركة سبب هذا الانقطاع إلى إيقاف محطة إنتاج مياه كوم حمادة نتيجة زراعة شركة الكهرباء لأربعة أعمدة كهرباء جهد متوسط بدل تالف في خط التغذية المغذي للمحطة.