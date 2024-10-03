4 عروض بمسابقة الديو دراما اليوم في مهرجان آفاق مسرحية

تنطلق اليوم الخميس 3 أكتوبر أولى عروض مسابقة الديودراما ضمن مسابقات النسخة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف، والتي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة .

مسابقة الديودراما في مهرجان آفاق مسرحية

وقال الفنان أيمن غالي المدير الفني في مهرجان آفاق مسرحية : مسابقة الديودراما تضم 4 عروض تمثل محافظتي القاهرة والاسكندرية من بين 97 عرض تقدموا للتصفيات بمسابقات العروض الطويلة والقصيرة وذوي الهمم ومسرح الطفل والمونودراما والديو دراما وغيرها، وتم اختيار 44 عرضا في المسابقات المختلفة للمهرجان.

وأوضح غالي أن مسابقة الديودراما سوف تقدم يومي الخميس والسبت بمسرح آفاق حيث يقدم اليوم الخميس ثلاثة عروض هي "الحارس" لفرقة نور المسرح للفنون بالقاهرة تأليف يوسف مسلم، إخراج مصطفى عمران، كما يقدم عرض "رسالة في ليلة التنفيذ" لفرقة مسرح الغرب بالقاهرة، تأليف محمد عبد الوارث وإخراج أحمد حداد، وتقدم فرقة زلزال اليكس – الإسكندرية، عرض "الهانم" عن الخادمتان لجان جينييه ومن إخراج حمدي أحمد، ويقدم يوم السبت عرض "نزيف" لفرقة مركز شباب النصر بالإسكندرية من تأليف وإخراج عصام بدوي.

وقال مصطفى عمران مخرج عرض "الحارس" المشارك في مهرجان آفاق مسرحية : يناقش العرض توريث الفكر من جيل إلى جيل وتوريث العقيدة دون فهم أو إدراك وصناعة أجيال تحرس وتتبع فكر خاطئ دون تفكير، ليعيش الإنسان في وهم البطل وهو بعيد عن ذلك، مما قد يدمر حياته وحيوات الآخرين وهو يعتقد أنه يحميهم ويكون هو الحارس الأبدي للوهم.

وأوضح عمران أن مسرحية "الحارس" لفرقة نور المسرح للفنون بالقاهرة تمثيل أحمد موس، عبده اسكندر، ديكور حمدي المحمدي، ميك آب ندى سعيد، ملابس رضوى احمدو، اكسسوارات إسراء فتحي، تعبير حركي عبده اسكندر، اضاءة أحمد أمين، موسيقى أوكر المصري، مصحح لغوي محمد جمال جيمي، تأليف يوسف مسلم، إخراج مصطفى عمران.

قال أحمد حداد مخرج عرض "رسالة في ليلة التنفيذ" المشارك في مهرجان آفاق مسرحية : تم تأسيس فرقة الغرب سنة 2018 كفرقة حرة وشاركت في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية وحصدت العديد من الجوائز وقدمت أكثر من 8 عروض، أخرها "رسالة في ليلة التنفيذ" الذي يطرح تساءول حول ماذا يحدث في حياة شخص محكوم عليه بالإعدام ويقضي آخر لحظات حياته بالندم مع نفسه ؟، وسبب اختيار النص هو إظهار معاناه كل مظلوم محكوم عليه بالإعدام في حياته.

مسرحية "رسالة في ليلة التنفيذ" لفرقة مسرح الغرب بالقاهرة تأليف محمد عبد الوارث، إخراج أحمد حداد، تمثيل عصام عبد الكريم رمضان في دور "أدم1"، جاسر أسامة في دور "آدم2"، مصحح لغوي عبد الله أحمد، ملابس جاسر أسامة أحمد، ديكور عصام عبد الكريم رمضان، موسيقي أحمد حداد، إضاءة أسامه حربي، مخرج منفذ نورهان حلمي .

يقول حمدي أحمد مخرج عرض "الهانم" لفرقة زلزال بالاسكندرية: تأسست الفرقة عام 2017 وقدمت أكثر من 50 عرض مهرجانات محلية ودولية، ويتحدث عرض الهانم المأخوذ عن نص الخادمتان لجان جينيه عن الظلم الواقع على المرأة والفارق الطبقي الذي يجعل الفقراء في حالة معاناة دائمة بسبب تسلط الطبقة الأعلى.

مسرحية "الهانم" عن نص "الخادمتان" لجان جينييه، ترجمة سمير أحمد ندا، دراماتورج محمود رمضان، تمثيل حسناء بدر فؤاد ورنيم سعيد محمد، ديكور فتحي ناصر، إضاءة محمود أبو جميلة، إعداد موسيقي محمود رمضان، استعراضات عمر فوزي،غناء مؤمن حسني، مخرج منفذ محمد سمير أوتاكا، إخراج حمدي أحمد.

وقال عصام بدوي مخرج عرض "نزيف" : تأسست فرقة مركز شباب النصر بالأسكندرية عام 2011، وهذه المرة الثامنة التي نشارك بمهرجان آفاق، مشيرا إلى أن عرض نزيف يتحدث عن المشاعر التي تسقطنا عطشى و تستنزفنا بلا جدوى، والمسرحية بطولة ولاء سلامة وأحمد مصطفى، إعداد موسيقي محمد المصري، تصمميم إضاءة محمود أبو جميلة، تصميم بانفلت محمد عبد العزيز، تأليف وإخراج عصام بدوي.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.