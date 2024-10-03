طريقة استخراج الوثائق من ماكينة السجل المدني.. أماكن التواجد والخدمات المقدمة 

شهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الخدمات الحكومية، حيث تسعى الدولة جاهدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم ومن أبرز هذه التطورات، انتشار ماكينات السجل المدني الذكية التي تتيح للمواطنين استخراج العديد من الوثائق بسهولة ويسر.

الخدمات المقدمة من خلال ماكينات السجل المدني

استخراج شهادة الميلاد: يمكن للمواطن استخراج شهادة ميلاد له أو لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى .

كما يمكن للمواطن استخراج استمارة البطاقة الشخصية بجميع أنواعها (العادية، المستعجلة، المميزة – vip).

كذلك يمكن استخراج شهادات قيد عائلي كاملة أو جزئية.

استخراج شهادة وفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.

استخراج وثيقة زواج خاصة بالمستخدم فقط.

استخراج وثيقة طلاق خاصة بالمستخدم فقط.

خطوات استخراج الوثائق

التوجه إلى الماكينة: يتم تحديد أماكن تواجد الماكينات في الأماكن الحيوية مثل المولات التجارية والمراكز الخدمية.

اختيار الخدمة المطلوبة: يتم اختيار الخدمة المراد الحصول عليها من قائمة الخدمات المتاحة على شاشة الماكينة.

إدخال البيانات: يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

التأكد من البيانات: يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إتمام العملية.

السداد: يتم سداد الرسوم المقررة إلكترونياً عن طريق البطاقات الائتمانية أو النقدية.

استلام الوثيقة: يتم طباعة الوثيقة وتسليمها للمواطن فور الانتهاء من الإجراءات.

أماكن تواجد ماكينات السجل المدني

تتعدد أماكن ماكينة السجل المدني الذكي ، وتتوزع حسب ما توصل إليه القائمون على هذا المشروع الجديد من وزارة الداخلية في سبيل تحديث وزيادة عدد السجلات المدنية ؛ وإليك قائمة بأهم اماكن ماكينة السجل المدني الذكي:

سيتى سنتر ألماظة بمصر الجديدة.

اير مول شيراتون مطار القاهرة الدولي.

مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

جنينه مول بمدينة نصر.

سيتي سنتر كارفور المعادي.

مكسيم مول التجمع الخامس.

مول الحمد التجمع الخامس.

مول العرب مدينة 6 أكتوبر.

مول مصر مدينة 6 أكتوبر.

داندي مول مدينة 6 أكتوبر.

جولف سيتي مول مدينة العبور.

مول أفينيو مدينة الرحاب.

مول تاون سنتر السلام مدينة السلام بالقاهرة.

سيتي سنتر الغردقة.

سيتي سنتر الإسكندرية.

مول كارفور طنطا (العروبة مول) محافظة الغربية .