احالة 263 مخالفة تموينية إلى لنيابة العامة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مؤكدًا انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين.

وأشار إلي أن تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، مضيفًا بأنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال اللواء مرزوق،إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 263 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة.

وقرراللواء مرزوق احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة، محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 186 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 77 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق.

وأوضح ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات و محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات و محاضر تجميع دقيق و محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق بدون إذن.



وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانه محاضر تجميع سلع مدعمه ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر تصرف في سلع تموينيه (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمه (مواد بتروليه) ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي..



وتم التحفظ علي 120 كجم سكر و821 كيس مكرونه و1طن دقيق حر و70 كجم لحوم ودواجن و180 كجم لحوم بلدي و1طن اعلاف و490 كجم منتجات لحوم متنوعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..



وأكد "اللواء مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.