رفع 110 طن اتربة ومخالفات بميت غمر في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تنفيذ "يوم بيئي" للنظافة ورفع القمامة، بمدينة ميت غمر باشراف محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع اللواء انور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمر ومشاركة فهمي علام وكيل الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



واوضح اللواء مرزوق، انه تم رفع 50 طن اتربة ومخالفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الامام الشافعي بالمدينة وتم صيانة 100كشاف انارة عامة بالشوارع للحفاظ علي البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في إطار خطة المحافظه لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، ادعوا أبناء بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة.

ومن جانبه اوضح مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم تنفيذ اليوم البيئي بمنطقه الامام الشافعي بمدينه ميت غمر حيث تم رفع القمامة والاتربة وتهذيب وتقليم الأشجار.

واشار انه تم الاستعانه بعدد9 معدات شملت3 سيارات 10طن و2 لودر مفصلة كبير و2 لودر زاحف و1سيارة مياة و1سيارة كهرباء ومازال العمل مستمر حتي الانتهاء من رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المشار اليها.