وزير السياحة يلتقي بوزير الثقافة السعودي لبحث آفاق التعاون المشترك

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالسيد حامد بن محمد فايز نائب صاحب السموّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، والذي أنابه السيد وزير الثقافة السعودي نظراً لوجود التزام طارئ لسيادته، حيث شهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال الآثار.

حضر اللقاء الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومعالي السيد راكان بن إبراهيم الطوق مساعد وزير الثقافة السعودي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون في مجال المتاحف، وأعمال الحفائر الأثرية وتوثيقها، وإقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية بالسعودية لإلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.

كما تم الحديث عن مشروع متحف الحضارات الذي تقوم المملكة العربية السعودية بتأسيسه حالياً والمقرر افتتاحه خلال الربع الثاني من عام 2026 ومناقشة إمكانية قيام وفد متخصص برئاسة مدير متحف الحضارات بزيارة مصر للقاء السيد الوزير والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المتاحف.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد الوزير للعاصمة السعودية الرياض لعقد عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، والتي استهلها بلقاء معالي السيد أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار ومناقشة آليات الترويج السياحي المشترك وزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين.