محافظ الغربية يبحث سبل التعاون المشترك للاستفادة من الأصول المملوكة للري

لإقامة مشروعات تنموية

التقي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار ، لبحث وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وإستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين.

وزير الموارد المائية والري

يأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون الذي وقعته المحافظة مع وزارة الري، بهدف تعظيم الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظة ،المهندس حسن شنب وكيل وزارة الأملاك بوزارة الري ، المهندسة امل حامد وكيل وزارة الري بالغربية .

واستعرض محافظ الغربية، الموقف العام لبعض قطع الأراضي المملوكة لوزارة الري بنطاق المحافظة وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المزمع إقامتها بتلك القطع للاستفادة منها بما يحقق النفع العام .

و أكد المحافظ، على أن المحافظة حريصة على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين من خلال مشروعات وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.

وأشار الجندي، الى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية علي بعض الأراضي والأصول الغير مستغلة على النظم الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وأشار مساعد وزير الموارد المائية والري، إلي أن الوزارة تقوم بحصر شامل لكافة الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها بالمحافظات وإزالة التعديات الواقعة عليها واختيار أفضل السبل لإستغلالها في مشروعات تنموية وإستثمارية تساهم في تعظيم مدخرات وموارد الدولة.