شيرين عليش: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر والوطن العربي

قالت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نصر أكتوبر المجيد، روح تتجدد في نفوس المصريين، حيث استعادة الأمجاد وروح النصر العظيم الذي حققه المصريون الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم ورووا بدمائهم العطرة تراب الوطن، دفاعاً عنه وتضحية من أجل استرداد الأرض، مهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكدت عليش في بيان لها اليوم، أن المصريين وما يتمتعون به من بسالة ووطنية وإخلاص للوطن، لم ينظروا للأسطورة الكاذبة بأن هناك جيش لا يُقهر، وآمنوا بأنفسهم وبوحدتهم وتكاتفهم، فحققوا النصر، وأعادوا للوطن هيبته وكرامته وأرضه التي سُرقت منه، وقدموا أرواحهم فداءً لمصر بعزيمة وإرادة، ليُسطر انتصارا عظيما سيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر والوطن العربي، مشيرة إلى أن هذا النصر الذي حققه الأبطال مازال وسيظل يُدرس في جميع الكليات والأكاديميات العسكرية فى دول العالم، كونه نموذجاً لا يضاهيه نموذج آخر في العالم، وشهادة على كفاءة وقدرة العسكرية المصرية واصطفاف المصريين حول قيادتهم السياسية ومؤسسات الدولة وجيشهم الوطني حفاظاً على أمن واستقرار بلادهم ودفاعًا عنها ضد أي عدوان غاشم.

وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه الروح التي حققت الانتصار العظيم، هي التي يستمد منها المصريين روح الوحدة والتلاحم والانطلاق بمصر نحو مسار تحقيق التنمية الشاملة والعبور للجمهورية الجديدة التى تحقق حياة كريمة لكل مواطن مصرى يعيش على هذه الأرض، ويضمن للوطن أمنا واستقرارًا وسلامًا في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وأزمات وحروب، بنفس العزيمة والإصرار التي تحلى بها أبناء مصر في أكتوبر المجيد.

كما شددت عليش، على ضرورة التحلي باليقظة الشديدة في هذه الآونة التي يشتد فيها الصراع الإقليمي والدولي، والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وعدم الالتفات إلى أية شائعات أو أكاذيب مغرضة قد تهدد أمن واستقرار الوطن في ظل تصاعد الأحداث والصراعات من حولنا، والإصرار على حماية الوطن والحفاظ على أمنه القومي واستقراره وسلامته، ليمضي في طريق الرخاء والازدهار والتقدم، بما يتماشى مع مفهوم الجمهورية الجديدة.