الاحتلال يقتل "عبد العزيز صالحة" منفذ عملية الطعن في رام الله منذ 24 عاما

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، القضاء على عبد العزيز صالحة منفذ عملية الطعن التي وقعت عام 2000 في رام الله، وذلك بعد أكثر من 24 عاما.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه: إن جيش الدفاع والشاباك قضيا على منفذ عملية القتل المروعة والوحشية في رام الله في اكتوبر 2000 .

في غارة جوية نفذها جيش الدفاع

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: أنه في غارة جوية نفذها جيش الدفاع بالتعاون مع الشاباك الليلة الماضية (الأربعاء) في دير البلح وسط قطاع غزة تم القضاء على عبد العزيز صالحة، وكان شارك في عملية القتل الوحشية التي جرت في رام الله عام 2000، والتي أسفرت عن مقتل جنديي احتياط حيث اشتهر بصورة له وهو يرفع كفيه المخضبتين بالدماء بعد تنفيذ عملية القتل الوحشية.

ولفت إلى أنه: في السنوات الأخيرة كان متورط في توجيه عمليات في كنط يهودا والسامرة وواصل الضلوع في عمليات في هذه الأيام أيضًا.