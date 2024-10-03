سفير مصر لدى الدوحة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية

التقى السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، يوم ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ مع السيد سلطان المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من خطوات متنامية في مختلف المجالات وزيارات متبادلة لكبار المسئولين بين القاهرة والدوحة لتفعيل التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك، بما في ذلك ما ستشهده الفترة المقبلة من تعزيز للتعاون والتنسيق والزيارات متبادلة.