أجر صادم للفنان لطفي لبيب عن دوره بـ«السفارة في العمارة»

على هامش ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، كشف الفنان القدير لطفي لبيب ،عن أجره في فيلم «السفارة في العمارة» مع الزعيم عادل إمام، الذي عرض عام 2005.

تحدث لطفي لبيب خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، قائلًا: إنه تقاضى 20 ألف جنيه نظير مشاركته في الفيلم، مضيفا: «وقعت فيلما بعده بأجر 200 ألف جنيه، ولذلك أعتبر فيلم السفارة في العمارة محطة مهمة في حياتي.

أكد لطفي لبيب على أنه يعتز كثيرا بمشاركته في فيلم «طباخ الرئيس» مع الفنان خالد زكي، حيث كان حريصا على مداعبة الأخير أثناء التصوير، وهي عادة يحرص عليها دوما في أعماله الفنية.

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، ندوة تكريمية للفنان الكبير لطفي لبيب ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، والتي أقيمت في إحدى قاعات فندق هيلنان المعمورة شرق الإسكندرية، وإدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين وبمشاركة الفنانة القديرة سلوى محمد علي.

الفنان لطفي لبيب

ممثل مصري، من مواليد1947، جاءت شهرته بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية.

حصل لطفي لبيب على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

بدأ “لطفي” لبيب مسيرته الفنية متأخراً 10 سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

لطفي لبيب

ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكاً أساسياً في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصياً «فاتحة خير».

لطفي لبيب

إضافة إلى نشاطه الفني في السينما والتلفزيون والمسرح، ألف «لطفى لبيب» كتاباً يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، إذ كان مجنداً في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.



رفض "لبيب" دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد تجسيده لشخصية السفير الإسرائيلي في فيلم “السفارة في العمارة” مع الفنان عادل إمام، مرجعاً ذلك إلى إيمانه بالقضية الفلسطينية، وحزنه الشديد «لما يحدث للفلسطينيين والقدس في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما مع مشاركته في تحقيق النصر على إسرائيل في حرب عام 1973».