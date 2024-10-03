عرض ومناقشة الفيلم المكسيكي "راديكال" بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن مكتبة مصر الجديدة العامة تنظم فى الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة عرض الفيلم المكسيكي “راديكال” يعقبه حلقة نقاش تدور حول جوانب الفيلم التقنية والفنية كالتصوير والسيناريو والإخراج، بحضور الدكتور سامح توفيق ناقد سينمائي وأستاذ في الدراسات السينمائية وأحمد العرابي مخرج وكاتب.

الفيلم تدور أحداثه في بلدة على الحدود المكسيكية تُعاني من الفساد والإهمال والعنف، يسعى مُدرس لاستخدام طريقة جديدة في التدريس لتطوير مستوى طلابه وإيقاظ شغفهم التعليمى من ﺧﺮاج كريستوفر زالا.

تهدف مكتبة مصر الجديدة العامة، من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال سينمائية متميزة للجمهور وتشجيع النقاش والتحليل النقدي وتوفير منصة تعليمية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعلم من خبراء في مجال السينما.

بالإضافة إلى تشجيع التفاعل المجتمعي وخلق مساحة للتفاعل بين عشاق السينما والمختصين في مجالها.