افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية وسط حضور ضخم

بحضور ما يقرب من ألف شخص، تم افتتاح عروض مسابقة أفلام شباب مصر ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي يترأسه الناقد السينمائي الأمير أباظة.

العرض الأول جاء وسط حضور كبير من الجمهور السكندري وطلاب الأفلام المشاركة في المسابقة.

شارك في المناقشات عدد من الشخصيات السينمائية البارزة، منهم مدير التصوير الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ، الذي أشاد بجودة الأفلام التي تمثل التجارب الأولى لصناعها، وقدم بعض الملاحظات لتطويرها. كما تحدث المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مع صناع الأفلام حول أهمية التواصل والاندماج مع السينمائيين المشاركين في المهرجان لتبادل الخبرات، وأشاد بحسن اختيار الأفلام المشاركة.

وشارك أيضًا في المناقشات الإعلامية منى حجاب، والمخرج الدكتور مدحت مكاوي، والمخرج أحمد صالح ، بالإضافة إلى الناقدتين نرمين جودة وإسراء سيف، ومدير التصوير جوزيف كرم.



تضم المسابقة إبداع طلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، حيث يشارك طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفيلم "أغدا ألقاك"، وطلاب الجامعة العربية المفتوحة بفيلم "صندوق الموسيقى"، بينما يقدم طلاب معهد الكينج مريوط فيلم "نفسي"، كما يشارك معهد الإسكندرية العالي للإعلام بفيلم "iDoser"، والمعهد العالي للدراسات المتطورة بفيلم "وحيد في المدينة".



من بين الأعمال المشاركة أيضاً، فيلم "دواير" من جامعة بني سويف، وفيلم "بين ٢" من طلاب جامعة Eslsca، إلى جانب أفلام أخرى مثل "نتمنى لكي التوفيق هذه المرة" و"فاضل دقيقة" لطلاب جامعة فاروس، و"رحيل" من طلاب المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وفيلم "بينج بونج" من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. كما يشارك طلاب جامعة المنصورة بفيلم "رحلة صغيرة"، إلى جانب أفلام "إلى أبي الذي لا أعرفه" من مدرسة سينما الجزويت، و"عتمة"، و"صدى من غير صوت"، و"النص المليان"، و"ورقة خمسة"، و"وضع يد"، و"بلا جواب"، و"الرحلة اللي تودي".