محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية لسيدة مريضة بالسرطان

في لفتة إنسانية وإستجابة فورية لاستغاثتها عبر منصات التواصل الإجتماعي، إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام "ماجدة " مريضة السرطان ووالدتها بنت قرية سبك الأحد بأشمون تبلغ من العمر 37 عاماً وتعول طفلتين .

وقرر محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها علي تحمل نفقات علاجها، وكذا مواد غذائية ولحوم وشنط مدرسية وكوتشيات لأولادها نظراً لظروفها المعيشية الصعبة من أجل توفير حياة كريمة لها ، كما كلف المحافظ هاتفياً مدير معهد الكبد بشبين الكوم بحجزها بالمعهد وتوفير كافة الرعاية الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، مؤكداً علي زيارته الشخصية للحالة ومتابعته لما تم من إجراءات للإطمئنان عليها ، موجهاً إدارة العلاقات العامة بإصطحاب الحالة وتسهيل كافة الإجراءات .

وأعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ،مؤكداً على حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية .