وكيل تعليم الغربية يتابع سير الدراسة بطنطا

حرص المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على متابعة مدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، تتمثل فى مدرسة محلة مرحوم الثانوية التجارية المشتركة تأسيس عسكرى، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن رضوان السيد الثانوية المشتركة بمحلة مرحوم ، ومدرسة برما الرسمية للغات .

وتفقد انتظام الدراسة بالمدارس، مشيداً بالتفاعل الجيد بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول وكذلك ارتفاع معدلات نسب حضور الطلاب.

وأثنى حسن على إلتزام المدارس بمعدلات الكثافة داخل الفصول ،كما تلاحظ خلال المتابعة ،إلتزام الطلاب بالزي المدرسى، كما تابع جداول المعلمين ودفاتر التحضير ، والاشراف المدرسى .

واطمئن حسن، على توافر وسائل الأمن والسلامة بالمدارس وأكد على النظافة والتخلص من اى تشوينات ،وخلال متابعة مدرسة برما الرسمية للغات حضر حسن حصة للتربية الرياضية وممارسة الطلاب نشاط التربية الرياضية ، وشارك الطلاب لعبة التنس الارضى، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة للطلاب للجسم والعقل.