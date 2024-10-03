ننشر نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نتائج انتخابات اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الاول.

وجاء النتائج بالتزكيه مع تغيير طفيف برئاسة لجنتي الطاقة ولجنة الصحة.

وجاءت نتائج الانتخابات كالاتي:

هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس التي أجريت يوم الخميس 3 من أكتوبر سنة 2024

أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :

1) السيد النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً

2) السيد النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً

3) السيد النائب / عصام هلال محمود محمد عفيفي وكيلاً

4) السيد النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

1) السيد النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً

2) السيد النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً

3) السيد النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً

4) السيد النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر

ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1) السيد النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً

2) السيد النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً

3) السيدة النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً

4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:

1) السيد النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً

2) السيد النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً

3) السيد النائب / طارق فاروق محمود نصير وكيلاً

4) السيد النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

1) السيد النائب / محمد نبيل محمد السيد حلاوة رئيساً

2) السيد النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً

3) السيد النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً

4) السيد النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر

سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

1) السيد النائب / مجدى عبدالرحيم سليم رئيساً

2) السيد النائب / عبدالمجيد عبدالعاطي عبدالمجيد الأشقر وكيلاً

3) السيد النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً

4) السيدة النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر

سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

1) السيد النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً

2) السيد النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً

3) السيد النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً

4) السيد النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1) السيد النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً

2) السيد النائب / أحمد على البدري على وكيلاً

3) السيدة النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً

4) السيد النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :

1) السيد النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً

2) السيد النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً

3) السيد النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً

4) السيد النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر

عاشراً : لجنة الصحة والسكان:

1) السيد النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير رئيساً

2) السيدة النائبة/ سلوى إبراهيم الحداد وكيلاً

3) السيد النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً

4) السيد النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

1) السيد النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً

2) السيد النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً

3) السيد النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً

4) السيد النائب / عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبو السعود أميناً للسر

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

1) السيد النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً

2) السيد النائب / أبو الفتوح محمد علي عبدالسميع وكيلاً

3) السيد النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً

4) السيدة النائبة / رشا إسحق فهيم نصير أميناً للسر

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

1) السيد النائب / محمود محمد محمود مسلم رئيساً

2) السيدة النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً

3) السيدة النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً

4) السيد النائب / محمود فيصل فايز السعيد القط أميناً للسر

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

1) السيد النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً

2) السيد النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً

3) السيد النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً

4) السيدة النائبة / خضرة سالم عبدالحميد سالم أميناً للسر