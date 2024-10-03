هيئة ميناء الإسكندرية تستقبل الباخرة هزلندا

استقبلت هيئة الميناء بالإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الدكتورة ايمان شرف – مدير عام الهيئة والإدارة العامة لحركة الركاب بميناء استقبال الباخرة السياحية، الباخرة السياحية “NIEUW STATENDAM” والتى ترفع علم هولندا التابعة للتوكيل الملاحي انشكيب وللتوكيل السياحي ابركرومبي ،القادمة من بورسعيد وتقل على متنها سائحين من الجنسية الأمريكية وجنسيات اخرى بالإضافة الى طاقم السفينة، خلال مراسم الإستقبال تم تقديم عروض فنية لفرقة الفنان ذكي حسن للفنون الشعبية وفريق الأطفال بقيادة الأستاذة هالة بطيشة، والتى نالت اعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى،ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة مساء اليوم والمتجهه الى اليونان .

وأصدر الفرق خالد أحمد حسن محافظ الإسكندرية، تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول افواج السائحين و خروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، مؤكداً على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

هذا وقد كان في إستقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل ،

وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية ، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة ،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشريف محمد، وأحمد رسلان مسؤولي المراسم والعلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ومحمد فخري منسق العروض الفنية.