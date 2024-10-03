وصول طائرة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها صباح اليوم الخميس عن وصول طائرة خاصة من طراز "إيل-76" تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتتضمن الشحنة التي تزن 33 طناً مجموعة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى محطات كهرباء متنقلة بقدرة 80 كيلوواط. وأوضح البيان أن هذه العملية الإنسانية تمت بناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

في هذا السياق، صرح السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، بأن وصول هذه الطائرة يعد حدثًا ذا دلالة خاصة، إذ تعتبر أول طائرة روسية تهبط في لبنان بعد فرض العقوبات الأمريكية. وأكد أن الطائرة "إيل-76" جاءت لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني على الرغم من التحديات والصعوبات الناتجة عن تلك العقوبات.

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا تعي جيدًا الظروف التي يمر بها لبنان وسكانه، وهو ما دفعها إلى تقديم هذه المساعدة. وعبّر عن أمله في مواصلة التعاون مع الحكومة اللبنانية لتحسين الوضع الناتج عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم الدعم اللازم للمدنيين.

وفي سياق متصل، كشف وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن عدد النازحين في البلاد تجاوز المليون و100 ألف شخص منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان، مما يزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ألوية الناصر صلاح الدين: السيطرة على طائرة استطلاع صهيونية "إيفو ماكس" في وسط قطاع غزة

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري لأحد الفصائل الفلسطينية، عن تمكنها من السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس" خلال تنفيذها مهام استخبارية في وسط قطاع غزة. وأكدت الألوية أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها القوات الإسرائيلية.

وذكرت الألوية في بيان صحفي أنها تمكنت من استهداف الطائرة أثناء تحليقها في سماء المنطقة، مما أدى إلى إسقاطها في منطقة مفتوحة، دون أن تشير إلى أي تفاصيل إضافية حول كيفية عملية السيطرة. وأوضحت أن الطائرة كانت تقوم بأعمال استطلاعية تجمع المعلومات حول مواقع المقاومة الفلسطينية.

تتزامن هذه العملية مع تصعيد مستمر في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تشن القوات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع تابعة لفصائل المقاومة، مستهدفة مخازن أسلحة وبنى تحتية. هذه التطورات تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت فيها إسرائيل مواقع عسكرية في غزة، مما زاد من توتر الأوضاع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه مستمر في حملته العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية، حيث تم تنفيذ عمليات استباقية في القطاع، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من القادة العسكريين وأعضاء الفصائل. تأتي هذه العمليات في إطار استراتيجية إسرائيل لتعزيز أمنها القومي، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية العمل على تطوير قدراتها الدفاعية.

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق توازن قوى مع القوات الإسرائيلية، مما يضاعف من المخاوف من تصعيدات أكبر في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.