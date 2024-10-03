الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

حزب المؤتمر يختار الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، عن إبلاغ حزب المؤتمر للمجلس اختيار النائب عمر المختار صميدة، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب .

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وقال "عبدالرازق" إن رئيس حزب المؤتمر أخطره باختيار النائب الربان عمر المختار صميدة، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب اللواء طارق رسلان، نائبا له.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب الممثلة تحت القبة بسرعة موافاة المجلس بممثلي هيئاتهم البرلمانية.

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