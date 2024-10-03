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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد والمناطق

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزي والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة للأمن المركزي بشارع صلاح سالم – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الازهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر)، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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