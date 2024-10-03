القابضة الغذائية: 20 مليون جنيه قيمة مبيعات معرض أهلًا مدارس بالسواح

أعلن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن إجمالى مبيعات معرض أهلًا مدارس الذى تم إقامته فى منطقة السواح بلغ ٢٠ مليون جنيه، مع العلم أن المعرض لم يتجاوز ١٢ يومًا.

جاء هذا على هامش افتتاح وزير التموين الدكتور شريف فاروق هايبر وان فى مدينة بدر.



أكد علاء ناجى أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد توافدوا على مقر الشركة القابضة للمطالبة بإعادة إقامة المعرض لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، موضخا أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق بـ٢٥%.



كشف أنه جارى دراسة إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية. ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات .



وعن مبادرة القابضة الغذائية مع شعبة الخضروات قال ناجى أنه تم بدء تجهيز ١٦ منفذا لطرح الخضار والفاكهة، مشيرا إلى أنه طالبنا التجار بتوريد الخضروات الأعلى سعرا تيسيرا على المواطنين ومنها الطماطم والبطاطس والبصل.



وعن البيض أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توريد ٦ آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن وجارٍ استمرار التوريد.