طب المنصورة تجدد اعتماد شهادة الايزو في السلامة والصحة المهنية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، حصول كلية الطب جامعة المنصورة على شهادة اعتماد الأيزو رقم ٤٥٠٠٠١:٢٠١٨ في إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018 "Occupational health& safety management (OH&S)"، و ذلك عقب زيارات الجهة المانحة، والقيام بجولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام و المبانى بالكلية للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل الكلية.

وكانت كلية الطب قد بدأت فى إجراءات التأهيل للحصول على شهادة الجودة في السلامة والصحة المهنية تنفيذا للخطة الإستراتيجية لجامعة المنصورة، فيما يخص توفير بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين والطلاب، واعتماد الإجراءات والسياسات التي تضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، و ذلك في مجالات: التعليم الطبي، الإبتكارات الطبية، والخدمات المجتمعية، و قد أشادت الجهة المانحة بإدارة الكلية، و حرصها على الالتزام بالنظم و القواعد من أجل توفير بيئة صحية و آمنة تلبى أقصى درجات الرضا و الراحة و الأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس و العاملين بالكلية.



ومن جانبه توجه الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة بالتهنئة لإدارة كلية الطب، ولجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإدارى على هذا الإنجاز و النجاح الكبير، مؤكداً على أن هذا الإعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الإجراءات المتبعة لتأمين وسلامة بيئة العمل.



و أشار إلى أن كلية الطب كانت قد حصلت العام الماضي على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمرة الثالثة على التوالي، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة فى أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز فى البحث العلمي، وتبنى المعايير التى تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة