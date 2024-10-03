رئيس شمال القاهرة يوافق على وجود سيارة إسعاف داخل المحكمة

أصدر رئيس محكمة شمال القاهرة، قرار بالموافقة على الطلب المقدم من نقيب محامي شمال القاهرة، بوجود سيارة إسعاف من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرًا داخل المحكمة.

وجاء في الطلب أن تواجد هذه السيارة لخدمة المحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاء والموظفين لتقديم الإسعافات الأولية في حال حدوث أية أزمة.

وفى سياق اخر قرر وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إنشاء 12 دائرة جنايات أول درجة و4 دوائر جنايات مستأنفة في محكمة استئناف القاهرة.

ونص القرار رقم 5501 لسنة 2024 على أن يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو في حلوان بمحافظة القاهرة.

وتختص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونا والمقيدة بأقسام شرطة (15 مايو ـ التبين ـ المعصرة ـ حلوان ـ المعادي ـ دار السلام).

وتختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها في الفقرة السابقة وغيرها مما تختص به قانونا.

ونبه على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

وبدأ العمل بهذا القرار من أول شهر أكتوبر 2024.

وجاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.