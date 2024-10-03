تزامنًا مع وجود حالة من المناقشات بشأن إمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، يرغب الكثير من أصحاب البطاقات التموينية في معرفة التفاصيل كافة عن الفئات التي يحق لها إضافة مواليد جدد على بطاقتهم التموينية بغية التمكن من إضافة الأبناء.



شروط إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية:

- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد زوج وزوجة و2 من الأبناء

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات

فئات مستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- الأسر الأكثر احتياجًا ممن يحصلون على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور.

- أسر الشهداء وأبناء أسر الضمان الاجتماعي.

- أصحاب معاشات تكافل وكرامة.

- حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

كيف يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024؟

في البداية دخول المواطن على بوابة مصر الرقمية من هنا

النقر على أيقونة إضافة الأبناء غير المقيدين

يجب تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.

إدخال الاسم الأول للأم الوالدة.

الضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

يجب إدخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد

كتابة صلة قرابة المولود، واختيار الصفة ضم الأبناء.