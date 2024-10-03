عاجل.. الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل اللاذقية

تصدت الدفاعات الجوية السورية، صباح اليوم الخميس، لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية.



وبحسب"سبوتنيك"، أحد صواريخ العدوان سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.

وقد قامت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها.

وعلى صعيد آخر، شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس سلسلة غارات عنيفة ومتواصلة على ضاحية بيروت الجنوبية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتغطية الدخان للمنطقة.

وقد استهدفت الغارات المتواصلة مناطق حارة حريك وبئر العبد الكفاءات في ضاحية بيروت الجنوبية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

وقد وقع انفجار في تل أبيب وسط إسرائيل وسط أنباء عن هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.