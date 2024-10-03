اعلام عبري: صافرات الإنذار تدوي جنوب تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن صافرات الإنذار دوت في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.



وبحسب روسيا اليوم، فقد وقع انفجار في تل أبيب وسط إسرائيل وسط أنباء عن هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل غوش دان (تل أبيب الكبرى)، مشيرًا إلى أنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

يذكر أن، حزب الله قد نفذ 27 هجوما الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".‏

وفي وقت سابق، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الضاحية الجنوبية في لبنان المتواجدين في مباني بثلاثة أحياء وهي، ‏حارة حريك، و‏برج البراجنة ، و‏حدث غرب ، بالإخلاء الفوري.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان عبر حسابه: ‏أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب .

وأضاف: ‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.