الإمام علي الخامنئي يؤم صلاة الجمعة في طهران

يؤم الإمام علي الخامنئي صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران، وذلك عقب مراسم تأبين حسن نصر الله التي ستقام في مصلى الإمام الخميني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان مراسم تأبين المجاهد في سبيل الله السيد حسن نصر الله ورفاقه، ومن بينهم الشهيد العميد نيلفروشان، ستقام من قبل الإمام علي الخامنئي يوم الجمعة 4 أكتوبر في تمام الساعة 10:30 صباحا في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران.

وفي ختام مراسم تأبين الشهيد السيد حسن نصر الله، سيؤم الإمام علي الخامنئي صلاة الجمعة هذا الأسبوع في مصلى الإمام الخميني بالعاصمة طهران .