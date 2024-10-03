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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. استهداف القاعدة الأميركية في الشدادي السورية برشقة صاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

استهداف القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا برشقة صاروخية، حسب مصادر سورية.

 

الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد".

وأضاف الصفدي أن: "الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن: "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".

 

وأشار الصفدي إلى: "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير، الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".

لتوسعة الحرب الإسرائيلية

كما حذّر من: "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".

وكانت إيران قد أطلقت أمس الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.

 

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