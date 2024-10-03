تعليم الإسكندرية يخصص الحصة الأولي للحديث عن المبادرة الرئاسية “بداية”

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أمس الأربعاء، اجتماعا حضره نادية فتحي وكيل المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية، للوقوف على تقييم الأسبوعين الأول والثاني للعام الدراسي من الانضباط الإداري وخفض الكثافات وسد العجز وانتظام الدراسة.

فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، واهتمامه بتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، وذلك من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام العملية التعليمية وتفعيل مبادرة ( بداية )، مبادرة الرئيس لبناء الإنسان بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنسيق وتكامل آليات تفعيل مبادرة ( بداية )، لكونها من أهم المبادرات للتنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية وبناء الإنسان.

وشدد مدير المديرية، على ضرورة تكاتف كل الجهود وتنظيم ندوات توعية وورش عمل ومعسكرات من شأنها تنمية وتعزيز القدرات والمهارات لجميع للطلاب والمعلمين.

وفى سياق متصل قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بجولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة ببعض المدارس، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة العروة الوثقى الرسمية لغات بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

وتفقد الفصول الدراسية وأثنى على انضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية والانضباط الإداري ونشاط المكتبة والاستعداد لمسابقة اليوم الإذاعي وكلمة الصباح عن انتصار أكتوبر المجيد ودور الشباب في استمرار مسيرة البناء والتنمية

وشدد على ضرورة انضباط الطلاب وعدم الغياب وتطبيق لائحة التحفيز والانضباط والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة، ووجه رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب، ووجّه للطلاب رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية لبناء الإنسان المصري ( بداية )، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.