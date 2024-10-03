حفيد يتخلص من جده بعد سرقته في الاسماعيلية

لم يكتفي الحفيد بسلوكه السيء والمتاعب التي سببها لوالديه منذ أن بلغ سن المراهقة، بل دفعه شيطانه الي سرقة جده والتخلص منه خنقاً مستغلا مرضه وجلوسه وحيدا في في قرية العطارة التابعة لمركز ومدينة ابوصوير، إلا أن المباحث الجنائية كشفت جريمته والقت القبض عليه.

وتمكنت وحدة مباحث مركز ابوصوير في الاسماعيلية من فك لغز العثور علي جثمان عجوز في السبعينات من العمر متواصلة الي الجاني.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة ابوصوير بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة من منزل أحد المواطنين بقرية العطارة، لينتقل ضباط المباحث لفحص الواقعة.

وامر مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث لفك لغز الواقعة، لتتوصل التحريات إلي وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات توصلو الي وجود حفيد "سيء السلوك" وهو آخر من تواجدوا في مكان الجريمة، وبمواجهة المتهم بتحريات المباحث الجنائية اعترف بقيامه بسرقة جده بعد توصيله الي منزله، إلا أنه اكتشف أمر سرقته لتدور مشادة بينهما دفعته للتخلص منه خنقا وإغلاق المنزل والفرار من مكان الواقعة.