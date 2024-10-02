تفاصيل مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة ألبان بالغربية

لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة ألبان بقرية بلكيم دائرة مركز السنطة في محافظة الغربية أثناء رجوعها للخلف.

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة ألبان بالغربية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة من المستشفى العام باستقبال طفلة عمرها عامان "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة تنقل ألبانا بقرية بلكيم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.



