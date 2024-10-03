الفنانة نيلى: لم احد يتمكن من تقديم فوازير رمضان بعد اعتزالى

كشفت الفنانة نيلى، ان امتع لحظات حياتها كانت أثناء تصوير فوازير رمضان على الرغم من المجهود الكبير التي كانت تقوم به، إلا أنه من أحب الأعمال الفنية لها التي قدمتها وساهم في إشباع رغبتها الفنية من تقديم مختلف الفنون من التمثيل والاستعراض والغناء وغيرها من الفنون.

وأشارت النجمة نيللي في حديثها إلى أن نمط الفوازير التي كانت تقدمها لا يزال مميزا، ولم يتمكن أحد من تقديمه بنفس الطريقة.

جاء دلك خلال الندوة التى اقامها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، اليوم الأربعاء، تكريمية للفنانة القديرة نيلي، ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان.

تحدثت الفنانة نيللي خلال الندوة عن مشوارها الفني الطويل، قائلة: "عندما جسدت شخصية الشريرة في فيلم عذاب امرأة، اعتمدت أسلوبًا خاصًا في الآداء، مستخدمة ملامح جافة وصوتًا محددًا، بعيدًا عن الطرق التقليدية لتمثيل الشر".

أعربت نيللي عن سعادتها الغامرة بتكريمها في الدورة الـ 40 التي تحمل اسمها. وقالت: الجمهور الإسكندراني عسل ولا يمكن أكسف حد منهم.. من غير الجمهور أنا ولا حاجة. وأشادت بالاستقبال الحافل من الجمهور بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، معبرة عن امتنانها لتقديرهم لها في هذه المناسبة المهمة.

من جانب اخر أشاد الناقد الأمير أباظة بالفنانة نيللي، واصفًا إياها بأنها "أيقونة الدورة الأربعين" بفضل تنوع أدوارها الفنية التي قدمتها على مدار عقود، مؤكدًا أنها استطاعت أن تبرز في مختلف المجالات الفنية، من الكوميديا إلى التراجيديا والاستعراض، مضيفاً أن موهبتها اللامحدودة جعلتها تتربع على عرش النجومية لفترات طويلة.

من جانبها، عبرت إيمان بدر الدين جمجوم، ابنة الفنانة فيروز، عن تقديرها لـ"نيللي" التي وصفتها بأنها فنانة ملتزمة وهادئة، تسعى دائمًا لإسعاد جمهورها، مشيدة بأعمالها الاستعراضية والفنية منذ أن كانت في عمر الثلاث سنوات، لبداية انطلاق مسيرة فنية حافلة بالأعمال الممتعة لجمهورها.

وقال سمير فرج، مدير التصوير، إن بداية عمله مع الفنانة نيللي كانت من خلال فيلم "تحياتي أستاذي العزيز" ثم فيلم "الغول"، مضيفًا أن نيلي كانت كل ما تهتم به هو إتقان دورها وخروجه بأفضل صورة ممكنة للجمهور، ولا تهتم بتفاصيل التصوير، وليس لها متطلبات خاصة في التصوير غير العمل وظهوره للجمهور.

بينما وصف المخرج عمرو عابدين، تجربته معها في مسلسل "ألف ليلة وليلة" بأنها تجربة مع فنانة كبيرة، ووجد منها تواضع كبير على نجمة بحجم الفنانة نيللي صاحبة الموهبة الكبيرة والتي تملك الأدوات والموهبة والخبرة الكبيرة.

وقالت كلوديا حنا، الممثلة العراقية، إن نيللي ليست فقط نجمة مصرية، بل هي نجمة للعالم العربي بأسره، حيث قامت بأداء جميع الفنون بشكل احترافي، وأصبحت أيكونة للأنوثة والرقة والإيتيكيت والأزياء في مختلف الدول العربية.

وعبّرت الإعلامية آلاء كراجا، من فلسطين، عن اعتزازها بالفنانة نيللي، مؤكدة أن اسمها ارتبط بذكريات رمضان في كل بيت عربي، لافتة إلى أن نيللي تركت بصمة كبيرة في جميع أذهان الوطن العربي وارتباطه بشهر رمضان وكانت جزء من كل أسرة عربية في شهر رمضان.

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة نيللي الفنية منذ بداياتها وحتى أهم المحطات التي صنعت منها رمزًا في عالم الفن العربي، ما جعل هذه الاحتفالية تكريمًا مستحقًا لمسيرة فنية استثنائية.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.