جمال عبدالجواد: قرار ضرب المنشآت الإيرانية أكبر من إسرائيل

قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هجوم دولة الاحتلال على المنشآت النووية الإيراني، ردًا على الهجوم الإيراني قرار أصعب من اتخاذه من قبل تل أبيب بمفردها.

وأضاف"عبد الجواد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية"ten"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تستخدم الأدوات العسكرية لتحقيق تغيير على الأرض، وهذا واضح من ضرب الاحتلال لقطاع غزة، أو لبنان أو اليمن، أو سوريا، بينما إيران تستخدم القوة العسكرية من أجل إرسال رسائل سياسية، والدفاع عن شرعية النظام في الداخل الإيراني الذي بدأ يتعرض لانتقادت كثيرة.



وتابع أن الضربة الإيرانية كانت كبيرة، ولكن حجم الخسائر عن الضربة لم يكن كبيرًا، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تريد أن تكون الكلمة الاخيرة في التراشق بين إيران وإسرائيل بيد تل أبيب.