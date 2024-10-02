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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

باحثة بالاقتصاد السياسي تحذر من صراع لا يمكن لـ المنطقة تحمله (فيديو)

الضربة الإيرانية
الضربة الإيرانية

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في الاقتصاد السياسي، إن جرس إنذار الحرب الإقليمية يقرع في المنطقة بين الهجوم الإيراني وفرضية الرد الإسرائيلي، مشددة على ضرورة إنشاء اتفاق سياسي ودبلوماسي لتفادي التصعيد.

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وأوضحت منصور، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اصطفافاً دولياً مرتبطاً بالانقسام حول ما إذا كانت إيران قد تجاوزت حدودها في توسعها الإقليمي، في حين يرى فريق آخر أن إسرائيل تجاوزت حدودها في تماديها بالحرب.

تجنب اندلاع حرب خطيرة في لبنان.

وأكدت أن الشرق الأوسط والعالم بحاجة إلى جهود حقيقية لحقن الدماء، خصوصًا لتجنب اندلاع حرب خطيرة في لبنان.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد تسوية سياسية، لأن الأخطار التي تواجه المنطقة أصبحت كبيرة، محذرة من أنه إذا سُمح للحرب بالتوسع جغرافيًا؛ فقد تمتد إلى سوريا، ومن هناك إلى العراق واليمن، مما سيزيد من حدة الصراع بطريقة لا يمكن لـ المنطقة تحملها.

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