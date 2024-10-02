التعاون يسقط أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا

خسر فريق التعاون السعودي بهدفين لهدف أمام القوة الجوية العراقي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.

افتتح فرية القوة الجوية العراقي التسجيل في المباراة عن طريق اللاعب أحمد إسياح بالدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب سعد عبد الأمير من تسجيل الهدف الثاني للفريق العراقي عند الدقيقة 48، قبل أن يتمكن جواو بيدرو من إدراك هدف تقليص الفارق للتعاون عند الدقيقة 62 من عمر المباراة.

حاول فريق التعاون الوصول للتعادل وأهدر العديد من الفرص على مرمى الضيوف، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك مرة أخرى.

بهذه النتيجة يتربع فريق القوة الجوية على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين، بينما بقي فريق التعاون في المركز الثاني برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وهزيمة.