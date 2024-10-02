حصان الملكة إليزابيث يحصل على أرفع وسام بريطاني

حصل حصان عسكري لعب كبيرًا خلال السنوات الأخيرة من حياة الملكة إليزابيث الثانية وبعد وفاتها على الوسام الملكي للحيوانات بعد مسيرة طويلة من الخدمة.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، يمنح وسام الاستحقاق من الجمعية الملكية تقديراً للحيوانات التي أظهرت تفانياً متميزاً تجاه مالكها أو المجتمع الأوسع.

وأصبح اللورد فايربراند - المعروف أيضًا باسم يوجي - وهو حصان عسكري عامل تقاعد في ديسمبر 2023، هو الحائز الخامس والخمسين على الميدالية بعد مسيرة مهنية في العمل في المناسبات الملكية.

واشتهر يوجي بموثوقيته وطبيعته الهادئة، وكان حصان قائد العرض في الاحتفال بالذكرى السبعين لحكم إليزابيث في عام 2022، وفي وقت لاحق من ذلك العام، قاد موكب نقل نعش الملك الراحل من قصر باكنغهام إلى قاعة وستمنستر لإخضاعه للوداع النهائي.

كما شارك يوجي في حفل افتتاح البرلمان، والزيارات الرسمية، وحفل استعراض الألوان خلال مسيرته المهنية.

وتعد الجمعية الملكية للحيوانات هي أكبر مؤسسة خيرية بيطرية في المملكة المتحدة، وتحتفل بمرور عقد من الزمن على منح الميدالية للحيوانات.

وقالت الكابتن إيمي كوبر، فارسته خلال الاستعدادات لجنازة الملكة: "يوجي هو الحصان الوحيد الذي أثق في قدرته على تقديم مثل هذا العرض رفيع المستوى، في ظل هذا التدقيق والضغط".

وقال جان ماكلولين، المدير العام للجمعية إن الدعم العاطفي الفريد الذي قدمه لراكبيه طوال مسيرته المهنية أظهر العلاقة الخاصة بين البشر والحيوانات.

وأكمل: "لقد غرس يوجي في نفوسنا شعورًا بالثقة والإيمان يتجاوز دوره العام ومسؤولياته من خلال دعم راكبه خلال المناسبات ذات الضغوط العالية مثل عملية جسر لندن."