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الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

مصرع شاب غرقا بمياه الاسكندرية

مصرع شاب بشاطئ الهانوفيل
مصرع شاب بشاطئ الهانوفيل

لقي شاب مصرعه غرقًا، واصابة اثنان اخرين بدوران البحر عقب نزولهم مياه البحر،  اليوم الأربعاء، بشاطئ الهانوفيل العام بحي العجمي في الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثمانه الذي جرفته المياه.

كان مديرالامن قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب اثناء نزول مياه البحر بشاطئ الهانوفيل العام ،انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى "عبد الرحمن. م. ف" أثناء نزول البحر بالشاطئ.

 

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

وقال الكابتن إلمالحى  قائد فريق غواصين الخير المتطوعين للبحث عن الغرقى، إنهم استقبلوا بلاغا عن تعرض شباب للغرق في بحر الهانوفيل، وتبين أنه تم خروج حالتين، فيما يتبقى حالة لشاب يُدعى عبد الرحمن.م.ف، ويجري البحث عن جثمانه.

وأضاف المالحي، أنه تم مناشدة الغواصين، والدفع بعدد منهم للمشاركة في البحث عن جثمان الغريق وإيجاده في أقرب وقت، داعيا المولى عز وجل أن يظهر في أسرع وقت.

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