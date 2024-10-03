الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

انعقاد مؤتمر السلامة والصحة بشمال سيناء

أعضاء المؤتمر
أعضاء المؤتمر

انعقد مؤتمر السلامة والصحة المهنية بقاعة المؤتمرات بمديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، أمس الاربعاء،  تحت مظلة مبادرة سلامتك تهمنا تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء و الدكتور محمد جبران  وزير العمل.

 

بحضور اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء ،  محمد ذكى عبد المجيد مدير عام مديرية العمل ، عبد المنعم محمود دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى حضور جمهور كبير من عمال المصانع بشمال سيناء.

وقال سعدون، إن المؤتمر ناقش مفهوم السلامة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، من حيث الاهتمام  ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ سلامة وﺻﺤﺔ الإنسان ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض. ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ أداء اﻟﻌﻤﻞ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﻨﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت الإصابة الجسمانية او المرضية او النفسية .

هذا وقد  توصل المؤتمر الى عددا" من التوصيات التى تضمن التزام المصانع وأرباب المهن الحرفية  بأساليب السلامة المهنية  التي تضمن توفير بيئة عمل آمنة لعمال المصانع والمهن الحرفية .

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